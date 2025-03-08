В подпольном крематории криминальной группировки найдено 200 пар обуви

Двести пар обуви были обнаружены в подпольном крематории на ранчо в мексиканском штате Халиско, что является тревожным свидетельством кризиса насильственных исчезновений в стране, связанного с организованной преступностью .
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