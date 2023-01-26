Минприроды РФ утвердило программу расселения леопардов в Приморье

Глава Минприроды России Александр Козлов подписал распоряжение об утверждении программы реинтродукции дальневосточного леопарда в Приморском крае, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.
Глава Минприроды России Александр Козлов подписал распоряжение об утверждении программы реинтродукции дальневосточного леопарда в Приморском крае, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.
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