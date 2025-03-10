Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru В Аргентине ожидают дополнительного давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского на власти страны, которые начали менять свою позицию на фоне восстановления отношений России и США.
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