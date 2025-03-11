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Атака украинских дронов на Москву: сбиты 337 беспилотников за одну ночь

Атака украинских дронов на Москву: сбиты 337 беспилотников за одну ночь

В ночь на 11 марта силы ПВО отбили массированную атаку украинских беспилотников на Москву, сбив 337 дронов, 91 из которых — над столицей.

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