«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина Стоп-кадр с видео, СКР В России вновь оскандалился гость из страны Ближнего зарубежья.
«Его мольбы о прощении уже никому не требуются. Нужно срочно гнать эту нечисть из России!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Кстати - а почему у нас замалчивается тема, о которой упомянул автор этого комментария, а именно: "... чаще вспоминайте как русские убегали от туда в чем мать родила ..."??? Почему за это до сих пор не ответили все наши кавказские и азиатские "дружеские" народы бывших "братских" союзных республик (которых Россия спасла от уничтожения и вырвала из феодализма) ???
Ответить
9 час.
Лариса Галахова
Надеюсь он уже не студент техникума в котором так мечтал учиться? И срок за хранение и решение оружия, явно не законное
Ответить
6 час.
ВС
Одного взгляда на физиономию этого азера достаточно, чтобы понять, что перед нами настоящий ваххабит - только они носят такие бороды. Удивительно, что он никого не подстрелил.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии