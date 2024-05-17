«Его мольбы о прощении уже никому не требуются. Нужно срочно гнать эту нечисть из России!»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Владимир Карпов
Кстати - а почему у нас замалчивается тема, о которой упомянул автор этого комментария, а именно: &quot;... чаще вспоминайте как русские убегали от туда в чем мать родила ...&quot;??? Почему за это до сих пор не ответили все наши кавказские и азиатские &quot;дружеские&quot; народы бывших &quot;братских&quot; союзных республик (которых Россия спасла от уничтожения и вырвала из феодализма) ???
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