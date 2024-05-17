«Его мольбы о прощении уже никому не требуются. Нужно срочно гнать эту нечисть из России!»

Владимир Карпов

Кстати - а почему у нас замалчивается тема, о которой упомянул автор этого комментария, а именно: "... чаще вспоминайте как русские убегали от туда в чем мать родила ..."??? Почему за это до сих пор не ответили все наши кавказские и азиатские "дружеские" народы бывших "братских" союзных республик (которых Россия спасла от уничтожения и вырвала из феодализма) ???