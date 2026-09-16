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ДНК древних семян раскрыла восточные корни виноградарства Испании и Иберии

ДНК древних семян раскрыла восточные корни виноградарства Испании и Иберии

Древние виноградные семена помогли проследить происхождение виноградарства Пиренейского полуострова. Исследование в Current Biology связывает ранние культурные лозы юга Испании с восточным Средиземноморьем и показывает, что их генетическое наследие сохранилось в местных сортах спустя тысячелетия.

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