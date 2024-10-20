Королева потратила 2 миллиона на свадебное путешествие с сыном и невесткой

Певица Наташа Королева старается доказать, что довольна избранницей единственного сына. После неожиданной свадьбы своего сына с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной), Наташа Королева решила присоединиться к молодоженам и отправилась с ними в медовый месяц на Мальдивы.