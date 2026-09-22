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МОСИНФОРМ

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Два помещения для бизнеса на улице Свободы выставили на торги

Два помещения для бизнеса на улице Свободы выставили на торги

В Северном Тушине предпринимателям предлагают приобрести на открытых городских аукционах два помещения площадью 169,9 и 188,4 квадратного метра.

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