Гиперкар Bugatti Chiron получил подстаканник

И снова хорошие новости для тех читателей «За рулем», что владеют автомобилями марки Bugatti. Надеемся, вам уже удалось приобрести для своего Chiron гараж с прозрачной стенкой, но догадываемся, что некие печали все же вас еще преследуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии