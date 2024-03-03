Медвежий угол
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Медвежий угол

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Поздравляю с импортозамещением/«Ни одного русского ребёнка»

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«Ни одного русского ребёнка»: депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал список третьеклассников одной из школ подмосковного города Котельники.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а в совдепии было легко - по 60 руб. на душу в месяц, ни детских пособий, ни мат.капитала, ни денег на подготовку к школе, ни бесплатного питания в школе....... жировали семьи с детьми в совдепии... а &quot;разводить нищету&quot; - это выражение из совдепии
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1 час.
В
Владимир
Слава Путину и депутатам!!! Слава!!!
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29 мин.
Б
Боцман
До 5класса детям давали стакан молока и булочку бесплатно. Это было еще 1974год. И 20 копеек хватало на перекус в старших классах. Стакан чаю с сахаром 3 коп. Пирожок с ливером 4 коп. Шампур шашлыка 25 коп.Это и есть СССР.
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29 мин.

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