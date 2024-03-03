Поздравляю с импортозамещением/«Ни одного русского ребёнка»

Ингерман Ланская

а в совдепии было легко - по 60 руб. на душу в месяц, ни детских пособий, ни мат.капитала, ни денег на подготовку к школе, ни бесплатного питания в школе....... жировали семьи с детьми в совдепии... а "разводить нищету" - это выражение из совдепии