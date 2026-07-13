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Пылают склады с грузами НАТО: ВС РФ системно бьют по украинским портам

Пылают склады с грузами НАТО: ВС РФ системно бьют по украинским портам

Удары по портам Одессы стали ежедневными. Министерство обороны России подтвердило нанесение новых групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске.

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Игорь
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