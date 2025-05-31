Минута на обдумывание На ´Белшине´ прошли игры разума.

Внимание, вопрос! Назовите одно из любимейших мероприятий работников ´Белшины´, логическую и стратегическую игру, для успешного прохождения которой требуются знания, хорошая концентрация внимания, умение взаимодействовать с членами команды.
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