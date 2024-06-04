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Нидерланды готовятся передать Украине 24 истребителя F-16

Нидерланды готовятся передать Украине 24 истребителя F-16

Нидерланды планируют предоставить Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
сколько   понадобится  ракет .чтобы  их  не стало на карте ?
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19 час.
с1
са 1
К несчастью для этой небольшой страны с глуповатым руководством, большая часть ее территории находится ниже уровня мирового океана. Так что надо готовить посевные площади под производство тюльпанов на Родине. Хорошо климатически подходят степные районы астраханской области. Там растут и дички этой культуры на открытом грунте, а при должном орошении... В общем, Голландию не жалко, с цветами справимся сами.
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18 час.

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