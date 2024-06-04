Нидерланды планируют предоставить Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.
Нидерланды готовятся передать Украине 24 истребителя F-16
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
сколько понадобится ракет .чтобы их не стало на карте ?
Ответить
19 час.
с1
са 1
К несчастью для этой небольшой страны с глуповатым руководством, большая часть ее территории находится ниже уровня мирового океана. Так что надо готовить посевные площади под производство тюльпанов на Родине. Хорошо климатически подходят степные районы астраханской области. Там растут и дички этой культуры на открытом грунте, а при должном орошении... В общем, Голландию не жалко, с цветами справимся сами.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии