Нидерланды готовятся передать Украине 24 истребителя F-16

с1

са 1

К несчастью для этой небольшой страны с глуповатым руководством, большая часть ее территории находится ниже уровня мирового океана. Так что надо готовить посевные площади под производство тюльпанов на Родине. Хорошо климатически подходят степные районы астраханской области. Там растут и дички этой культуры на открытом грунте, а при должном орошении... В общем, Голландию не жалко, с цветами справимся сами.