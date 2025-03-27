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«Филадельфия» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Филиппом Уилером

Команда намерена заключить 10-дневное соглашение с 22-летним форвардом (206 см). Уилер еще не играл в НБА, баскетболист проводит 4-й год в лиге развития, набирая 15,8 очка и 5,7 подбора в среднем в этом сезоне.

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