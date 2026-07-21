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Минобороны раскрыло архивы ярцевского сражения: как Рокоссовский с двумя машинами остановил блицкриг

Минобороны раскрыло архивы ярцевского сражения: как Рокоссовский с двумя машинами остановил блицкриг

Красная армия впервые отбила город у вермахта МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. Рассекреченные документы о ходе Ярцевской операции 1941 года, включая приказы, карты и журналы боевых действий, появились в открытом доступе на сайте военного ведомства.

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