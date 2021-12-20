Новый год по-русски: как отмечали праздник наши предки

В современной России сложились свои традиции празднования Нового года. Как появились самые главные атрибуты праздника: Дед Мороз и Снегурочка, шампанское, икра, салат "Оливье" Metro рассказала Олеся Глущенко, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС - Если говорить о разных исторических периодах, как трансформировался образ Деда Мороза? И откуда он вообще взялся? - В славянских традициях на протяжении многих веков было принято почитать загадочного зимнего деда, которого именовали Морок, Студенец, Трескун, Трескунец, Мороз Иванович, Мороз Елкин и, наконец, Дед Мороз.