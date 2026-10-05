Страна и люди
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Страна и люди

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Чемпионы по боксу сменили арены на удочки и устроили семейный турнир по рыбалке

Чемпионы по боксу сменили арены на удочки и устроили семейный турнир по рыбалке

В Красногорске 3 октября состоялся семейный турнир по рыбной ловле «Чемпионы на рыбалке». Мероприятие организовала Федерация рыболовного спорта России совместно с Советом чемпионов России по боксу.

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