Спорт Уик-Энд

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Вячеслав БУЛАВИН: Пятеро бразильцев и Барриос - это нормально. Но все зависит от Семака

Вячеслав БУЛАВИН: Пятеро бразильцев и Барриос - это нормально. Но все зависит от Семака

На актуальные вопросы «Спорт уик-энда» ответил бывший защитник, с 1967-го по 1977 год проведший 249 официальных матчей за питерскую команду, тренер и главный тренер (1990) «Зенита» Вячеслав Булавин.

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