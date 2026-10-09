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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» о продлении Барко: «С февраля Эсекиэль был однозначно настроен на продолжение сотрудничества с клубом. Он готов на сто процентов, рвется в бой»

Гендиректор « Спартака » Сергей Некрасов прокомментировал продление соглашения с хавбеком Эсекиэлем Барко .

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