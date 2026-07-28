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NewsOne

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Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры

Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры

Если ничего не изменится в планах руководства России, Казахстана и Китая, то на карте мира может появиться еще один транспортный коридор, который станет и альтернативой и связующим звеном между уже существующими артериями.

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