Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры

Если ничего не изменится в планах руководства России, Казахстана и Китая, то на карте мира может появиться еще один транспортный коридор, который станет и альтернативой и связующим звеном между уже существующими артериями.
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