О чем говорит боль в суставах

Боль в суставах - что за ней стоит? Подробнее о воспалительных заболеваниях суставов. Заболевания, сопровождающиеся болью суставов, можно разделить на три группы: • околосуставные заболевания мягких тканей (тендинит, бурсит); • полиартрит (острый, подострый, хронический) – воспаление нескольких суставов; • острый моноартрит – воспаление одного сустава; 1.
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