О чем говорит боль в суставах

Боль в суставах - что за ней стоит? Подробнее о воспалительных заболеваниях суставов. Заболевания, сопровождающиеся болью суставов, можно разделить на три группы: • околосуставные заболевания мягких тканей (тендинит, бурсит); • полиартрит (острый, подострый, хронический) – воспаление нескольких суставов; • острый моноартрит – воспаление одного сустава; 1.