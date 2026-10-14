Медведев: Трамп не Шольц – он не станет терпеть хамство Зеленского Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возмущение Зеленского отсутствием разведданных от американцев, отмечает, что Трамп, в отличие от Шольца, не приемлет откровенного хамства в свой адрес со сто.