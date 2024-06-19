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Юными новгородскими рэкетирами заинтересовалась полиция

Юными новгородскими рэкетирами заинтересовалась полиция

На видеозаписи, выложенной в соцсети, видно, как пенсионерка добивается ответа у подростков по поводу инцидента у торгового центра «Мармелад», в ходе которого те требовали у внука женщины его личные вещи.

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