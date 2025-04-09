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Царьград

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Toyota на скорости сбила пешехода в центре Новосибирска: подробности трагедии

Toyota на скорости сбила пешехода в центре Новосибирска: подробности трагедии

В Новосибирске водитель Toyota сбил пешехода на тротуаре, отказавшись от проверки на алкоголь. Инцидент произошел на улице Свердлова, в результате чего автомобиль перевернулся после столкновения с припаркованной машиной.

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