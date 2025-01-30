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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панина перевели из реанимации в палату. Капитан «Салавата» сломал ребро в матче с «Авангардом»

29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2).

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