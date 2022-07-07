В США заявили, что Украина может исчезнуть с карты мира

6 июня Дуглас Макгрегор, который является действующим экс-советником министра обороны США, заявил, что если продолжить поставлять вооружение на украинскую территорию, то Украина как страна может исчезнуть с карты мира.
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