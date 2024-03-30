Intel пытается признать недействительным патент R2 Semiconductor в Европе, который ме...

Intel пытается признать недействительным патент R2 Semiconductor в Европе, который мешает ей поставлять процессоры в ГерманиюС 2017 года корпорация Intel вынуждена судиться с калифорнийской компанией R2 Semiconductor, которая контролируется хедж-фондом Third Point, в части использования ряда патентов, принадлежащих последней.