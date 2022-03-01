Советник президента УЕФА Климент: «Огромное спасибо экс-президенту КФФ Джаксыбекову. Он принял футбол в сложный период и за время во главе федерации было сделано многое для развития футбола»

Советник президента УЕФА Александра Чеферина по национальным ассоциациям Йозеф Климент поделился своими впечатлениями после избрания нового президента Адилета Барменкулова.

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