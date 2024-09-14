Ждет решения Эрнста: объявлено о возвращении Познера на Первый канал

Владимир Познер высказался о возвращении на Первый канал! Ведущий уже представил свою новую работу.Последние 2,5 года Владимир Познер не появляется на Первом канале со своими интервью, которые выходили еженедельно.
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