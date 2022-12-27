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Хинштейн призвал форсировать работу над законом об ответственности за утечку данных

Хинштейн призвал форсировать работу над законом об ответственности за утечку данных

Ситуация с утечкой персональных данных оказалась чрезвычайной. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, призвав начать работу над законом, предполагающим ответственность за утечку персональных данных.

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