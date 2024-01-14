НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

150 подписчиков

Недельный удар морозов ожидается в России с 15 по 21 января 2024 года

Недельный удар морозов ожидается в России с 15 по 21 января 2024 года

Недельный удар морозов ожидается в России с 15 по 21 января 2024 года Ольга ВайленкоСогласно последнему прогнозу синоптиков, Россия столкнется с ударом морозов в период с 15 по 21 января текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сластов Николай
Да разве -25 это мороз?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх