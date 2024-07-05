Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Змагар обеспокоен подготовкой белорусского спецназа «вагнеровцами»

Змагар обеспокоен подготовкой белорусского спецназа «вагнеровцами»

Белорусский спецназ тренируют ветераны ЧВК «Вагнер», которые в том числе устанавливают пророссийскую ориентацию в боевых подразделениях всех областей страны.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жучков
Удачи вам, ребята! Работайте, братья!
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14 час.
Федор Родников
Сколько же ещё мрази нужно пострелять,что бы наступил мир и покой на Большой Руси,а впрочем -&quot;работайте братья&quot;
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12 час.
Галина глушкова
Нам бы такого президента, который видит всю ситуацию в стране, и действует в интересах своего народа! Уважаю и восхищаюсь силой и мужеством президента Белоруссии!
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8 час.

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