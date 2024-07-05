Змагар обеспокоен подготовкой белорусского спецназа «вагнеровцами»

Сколько же ещё мрази нужно пострелять,что бы наступил мир и покой на Большой Руси,а впрочем -"работайте братья"

Галина глушкова

Нам бы такого президента, который видит всю ситуацию в стране, и действует в интересах своего народа! Уважаю и восхищаюсь силой и мужеством президента Белоруссии!