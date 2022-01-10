Госдеп: слова Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане основаны на годах опыта

Слова американского государственного секретаря Энтони Блинкена о миротворческом контингенте ОДКБ в Казахстане, которые возмутили Министерство иностранных дел России, основаны на «годах опыта», сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Слова американского государственного секретаря Энтони Блинкена о миротворческом контингенте ОДКБ в Казахстане, которые возмутили Министерство иностранных дел России, основаны на «годах опыта», сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Свежие комментарии