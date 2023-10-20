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В чём секрет атаковавших русские аэродромы ATACMS? Обломки ракет сказали о многом

В чём секрет атаковавших русские аэродромы ATACMS? Обломки ракет сказали о многом

Киевские неонацисты Зеленского впервые атаковали Россию ракетами из США ATACMS. О чём важном рассказали найденные в месте падения обломки американских ракет?Украина впервые применила оперативно-тактические ракеты ATACMS из США против русской армии.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Главное что им в деньгах отказали а это значит зима для них будет не простой.
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5 час.

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