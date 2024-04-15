Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

ТАСС/Александра Левчук Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин может лишиться части помещений пятизвездочной гостиницы Four Seasons и торговой галереи "Модной сезон" в центре Москвы после иска начальника в отделе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщили в РБК.
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