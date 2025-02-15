Россиян предупредили о новом способе мошенничества

С помощью СНИЛС аферисты пытаются оформить кредит.фото: mvdmedia.ruЗлоумышленники начали использовать данные СНИЛС россиян в мошеннических целях, рассказал 15 февраля декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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