Китай решительно отверг утверждения США о "китайской угрозе в космическом пространстве"

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты долгое время многократно раздувают "теорию китайской угрозы в космическом пространстве" для клеветы и нападок на Китай, что служит США лишь предлогом для наращивания собственных сил в космосе и сохранения военной гегемонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)