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Китай

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Китай решительно отверг утверждения США о "китайской угрозе в космическом пространстве"

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты долгое время многократно раздувают "теорию китайской угрозы в космическом пространстве" для клеветы и нападок на Китай, что служит США лишь предлогом для наращивания собственных сил в космосе и сохранения военной гегемонии.

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