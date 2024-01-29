Китай решительно отверг утверждения США о "китайской угрозе в космическом пространстве"

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты долгое время многократно раздувают "теорию китайской угрозы в космическом пространстве" для клеветы и нападок на Китай, что служит США лишь предлогом для наращивания собственных сил в космосе и сохранения военной гегемонии.