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История и археология: Смог бы полководец античности Ганнибал Барка победить Наполеона и Гитлера: змеиные бомбы и другие хитрости древнего стратега

История и археология: Смог бы полководец античности Ганнибал Барка победить Наполеона и Гитлера: змеиные бомбы и другие хитрости древнего стратега

На любую силу всегда найдется своя сила. Так и великий полководец Ганнибал Барка всячески пытался истребить крупного противника античного времени – Римскую империю.

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