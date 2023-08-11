Я нашел интересную статью. Автор не известен, но умен. Ко мне приходит множество различных запросов о замужестве: Хочу замуж за богатого и заботливого! Хочу замуж за лидера, известного человека! Хочу, чтобы будущий муж был сильным, успешным, процветающим! Хочу, чтобы был богатым, развивающимся, вегетарианцем, без вредных привычек, духовным! И так до бесконечности.
Хотите замуж?
Комментарии
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А
Александр
Статейка написана для мужчин... Но они и сами это все понимают. А большинству молодых женщин надо на своей пятой точке все это прочувствовать, чтобы понять...
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15 час.
Геннадий Свешников
И грустно и смешно❗
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15 час.
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