Байден призвал Израиль остановить наземную операцию ради освобождения заложниковПрезидент США Джо Байден заявил о необходимости приостановить наземную операцию Израиля в секторе Газа, чтобы спасти жизни людей, находящихся в заложниках у боевиков ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)