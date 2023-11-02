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Новый Нижегородский

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Байден призвал Израиль остановить наземную операцию ради...

Байден призвал Израиль остановить наземную операцию ради...

Байден призвал Израиль остановить наземную операцию ради освобождения заложниковПрезидент США Джо Байден заявил о необходимости приостановить наземную операцию Израиля в секторе Газа, чтобы спасти жизни людей, находящихся в заложниках у боевиков ХАМАС.

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