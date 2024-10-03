В Смоленске воспитатели в среднем получают 40 тысяч рублей

С 2012 года зарплата выросла почти на 400% В прошлом году уровень заработной платы педагогических работников в детских садах составлял 34 711 рублей, к концу 2024-го власти планировали поднять эту цифру до 38 675 рублей.
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