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Новости СВО. ВСУ разбросали под Курском взрывчатку под видом фастфуда. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 06.10.2024

Новости СВО. ВСУ разбросали под Курском взрывчатку под видом фастфуда. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 06.10.2024

Бортников оценил вылазку ВСУ в Курской области. В Курской области ВСУ разбросали взрывчатку под видом фастфуда Взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд, разбросаны по территории Большесолдатского района Курской области.

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