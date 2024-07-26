Бойцы группировки «Центр» сожгли технику ВСУ и взяли пленных в «опорнике» под Авдеевкой

Также беспилотник ВС РФ уничтожил танк Т-64 Мотострелки группировки войск «Центр» взяли в плен семерых украинских военнослужащих, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль украинской армии во время штурма опорного пункта на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.