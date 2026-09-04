В Волгограде штрафуют водителей в очереди на АЗС за ремень

В Волгограде разгорелся скандал вокруг автоматических штрафов за не пристегнутый ремень безопасности: под административные санкции попали водители, которые не нарушали правил движения, а просто стояли в живой очереди на автозаправочной станции.
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