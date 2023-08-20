Закон и Порядок

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При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

Блогер Андрей Стефанович справедливо указывает, что поголовье скота в Российской Империи росло медленно.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...иностранцы со страхом предсказывали, что 20-й век должен будет стать «веком России»(с)   Аффтар - дурачок... Ну и чего было иностранцам бояться, ежели подавляющее большинство этой самой &quot;российской&quot; промышленности принадлежало им?
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13 час.
Александр Рожков
Прочитал: &quot;При царе народ богател&quot; и подумал. Не иначе как макаренко нацарапал. Отгадал.
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