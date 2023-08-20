При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

Meerflieger

"...иностранцы со страхом предсказывали, что 20-й век должен будет стать «веком России»(с) Аффтар - дурачок... Ну и чего было иностранцам бояться, ежели подавляющее большинство этой самой "российской" промышленности принадлежало им?