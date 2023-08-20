Блогер Андрей Стефанович справедливо указывает, что поголовье скота в Российской Империи росло медленно.
При царе народ богател, но коров со свиньями было мало
Комментарии
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Meerflieger
"...иностранцы со страхом предсказывали, что 20-й век должен будет стать «веком России»(с) Аффтар - дурачок... Ну и чего было иностранцам бояться, ежели подавляющее большинство этой самой "российской" промышленности принадлежало им?
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13 час.
Александр Рожков
Прочитал: "При царе народ богател" и подумал. Не иначе как макаренко нацарапал. Отгадал.
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5 час.
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