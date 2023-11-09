Портативную PlayStation Portal распаковали на видео и сравнили со Steam Deck В сети появи...

Портативную PlayStation Portal распаковали на видео и сравнили со Steam DeckВ сети появилось первое видео с распаковкой PlayStation Portal, в котором показаны размеры новой портативной сисиемы Sony и сравнение ее со Steam Deck от Valve.
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