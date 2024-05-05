НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Андрей Коваленко о дебюте сына в НХЛ: «Главный тренер «Колорадо» отметил его силовую борьбу. Николай адаптируется к лиге, играя в нижних звеньях – все идет по плану»

24-летний нападающий «Колорадо» дебютировал в НХЛ в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (5:1, 3-1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх