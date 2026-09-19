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Не только о футболе

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Сенсации «Велеса» и «СКА-Хабаровск», «Нижний» идёт на рекорд. Обзор тура ФНЛ.

Сенсации «Велеса» и «СКА-Хабаровск», «Нижний» идёт на рекорд. Обзор тура ФНЛ.

    «Сочи» уступил второе место, а ещё отметим прорыв «Енисея» без Ташуева. Из-за выборов в Государственную думу 12-й тур Лиги Pari сыграли посреди недели.

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