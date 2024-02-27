За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

В дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области из травмпункта города Иваново поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 50-летняя женщина, которая пояснила, что в 08-00 на проспекте Шереметевский областного центра при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на нее был совершен наезд неустановленным автомобилем.