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Войсковую практику в Восточном военном округе и в арктических подразделениях прошли порядка двухсот курсантов Дальневосточного ВОКУ

Войсковую практику в Восточном военном округе и в арктических подразделениях прошли порядка двухсот курсантов Дальневосточного ВОКУ

Руководство училища уделяет большое значение войсковой практике курсантов. Обширная география стажировок позволяет понять особенности службы в разных регионах России.

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